Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού ενός 55χρονου τουρίστα, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου στην Κεφαλονιά.

Η αγωνία των συγγενών του Βρετανού εντείνεται όσο περνάνε οι ώρες. Ειδικότερα, η επιχείρηση αναζήτησης γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, που χαρακτηρίζεται ως δύσβατη.

Στις έρευνες συμμετέχουν:

Πυροσβεστική

ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ

Αστυνομία

Εθελοντική Ομάδα Ελειού – Πρόννων

εθελοντές που γνωρίζουν την περιοχή

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως χρησιμοποιούνται drones, προκειμένου να ελεγχθούν κάποια σημεία από αέρος, αφού η πρόσβαση είναι δύσκολη και χρονοβόρα.

Είχε έρθει για διακοπές με τη σύζυγό του

Ο 55χρονος Βρετανός είχε έρθει να απολαύσει τις διακοπές του με τη σύζυγό του στον Κατελειό και χάθηκε όσο κατευθυνόταν πεζός προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, πλαγιές, μονοπάτια και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Η μεγαλύτερη δυσκολία τώρα είναι ο χρόνος, έχουν περάσει δύο ημέρες και η ζέστη στο νησί κρύβει κινδύνους, όπως αφυδάτωση και θερμική εξάντληση.

Πηγή: Kefalonia Press