Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.

Στο πύρινο μέτωπο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ 18 πυροσβέστες από της 6η ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί από τη Κυλλήνη.

Επίσης, από αέρος συνδράμουν στο έργο το επίγειων δυνάμεων 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των χωριών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα που τους καλεί να μετακινηθούν προς Αργοστόλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά την ισχυροποίηση των ανέμων.

Γεγονός που γεννά σοβαρές υποψίες για εμπρησμό.