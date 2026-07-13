Στα όρια του «ανεκτού κινδύνου» βρίσκεται η κατάσταση στην παγκοσμίου φήμης παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, μετά την πρόσφατη κατολίσθηση που καταγράφηκε στην απόκρημνη πλαγιά και προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Μιλώντας τη Δευτέρα (13/7) στην τηλεόραση του OPEN, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ξεκαθάρισε ότι με τα τρέχοντα γεωλογικά δεδομένα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων, ακόμη μεγαλύτερων κατολισθητικών φαινομένων στο σημείο.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Μύρτος είναι μια παραλία που διαμορφώθηκε ιστορικά μέσα από τέτοιες έντονες γεωλογικές διεργασίες εκατομμυρίων ετών, συνεπώς οι μικρές ή μεγαλύτερες καταπτώσεις βράχων δεν αποτελούν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ωστόσο, η πρόσφατη αποκόλληση όγκων χώματος και πετρωμάτων που δημιούργησε σύννεφο σκόνης πάνω από τους λουόμενους, ενεργοποίησε άμεσα τα αντανακλαστικά των αρχών.

Τα 3 έκτακτα μέτρα της Πολιτικής Προστασίας

Μετά από σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η άμεση λήψη συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων με σκοπό την απόλυτη ασφάλεια των επισκεπτών:

Απαγόρευση προσέγγισης στα βράχια: Οι οικείοι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε οι τουρίστες να μην στήνουν ομπρέλες ή να κάθονται κοντά στα επικίνδυνα, απόκρημνα πρανή.

Οι οικείοι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε οι τουρίστες να μην στήνουν ομπρέλες ή να κάθονται κοντά στα επικίνδυνα, απόκρημνα πρανή. Άμεση εκκένωση σε περίπτωση συμβάντος: Εάν παρατηρηθεί έστω και μικρή πτώση πετρών, οι λουόμενοι θα απομακρύνονται αμέσως. Όπως σημείωσε ο καθηγητής, οι μεγάλες κατολισθήσεις συνήθως «δίνουν δείγματα» και προειδοποιητικά σημάδια λίγο πριν εκδηλωθούν.

Εάν παρατηρηθεί έστω και μικρή πτώση πετρών, οι λουόμενοι θα απομακρύνονται αμέσως. Όπως σημείωσε ο καθηγητής, οι μεγάλες κατολισθήσεις συνήθως «δίνουν δείγματα» και προειδοποιητικά σημάδια λίγο πριν εκδηλωθούν. Προσωρινό «λουκέτο» λόγω καιρού ή σεισμών: Μετά από κάθε αισθητή σεισμική δόνηση ή έντονη βροχόπτωση, η παραλία θα παραμένει κλειστή για το κοινό, μέχρι να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γιατί δεν κλείνει ο Μύρτος όπως το «Ναυάγιο»

Ερωτηθείς για το αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να σφραγιστεί οριστικά η πρόσβαση στην παραλία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, διαφοροποιώντας την περίπτωση της Κεφαλονιάς από εκείνη της Ζακύνθου.

«Το εύκολο είναι να κλείσει η παραλία και να μην υπάρχει πρόσβαση, αλλά αυτό θα είχε τεράστιες οικονομικές και τουριστικές επιπτώσεις στο νησί», υπογράμμισε ο κ. Λέκκας. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι στον Μύρτο ο κίνδυνος εντοπίζεται αυστηρά στην άκρη της παραλίας κάτω από το συγκεκριμένο πρανές και όχι σε όλη την έκτασή της, σε αντίθεση με το Ναυάγιο της Ζακύνθου όπου οι γεωλογικές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και πολύ πιο απειλητικές.

Σε κάθε περίπτωση, στο σημείο υπάρχει ήδη ειδική προειδοποιητική σήμανση, ενώ η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.