Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 4χρονο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (06/05) στο λιμάνι του Αργοστολίου, όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο που περπατούσε στο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο λιμάνι και μετέφερε το μικρό αγόρι στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται για περαιτέρω παρακολούθηση.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, το οποίο προχώρησε και στη σύλληψη του 34χρονου οδηγού.

