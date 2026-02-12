Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 16, 28 και 31 ετών, εμπλεκόμενων σε διαρρήξεις κατοικιών, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Κεφαλονιά.

Προσπάθησαν να διαφύγουν

Οι τρεις συλληφθέντες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Λιμάνι του Πόρου, να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο Ι.Χ., ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν, ακτοπλοϊκώς από το νησί.

Πάνω από 70.000 ευρώ η λεία των δραστών

Από την προανάκριση, η δράση τους έχει ταυτοποιηθεί σε τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών, που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε διάφορες περιοχές του νησιού (Κοντογουράτα, Καραβάδος και Θηράμονα), κατά τις οποίες αφαίρεσαν κυρίως χρυσαφικά, κοσμήματα, χρήματα, κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα αντικείμενα, με τη λεία τους να εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 70.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία και επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν

Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για την τέλεση των παραπάνω κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.