Ένα κείμενο συμπαράστασης προς τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Δημήτρη Ζιαζιά, το οποίο μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 200 υπογραφές νομικών, συντάχτηκε με πρωτοβουλία Νομικών και Δικηγόρων της Πάτρας, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν εκεί την περασμένη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η συλλογή υπογραφών για τη δημόσια στήριξη του γιατρού συνεχίζεται, ενώ το κείμενο που υπογράφεται αναφέρει τα εξής:

«Εκφράζουμε τη δημόσια και ανεπιφύλακτη συμπαράστασή μας προς τον ιατρό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Δημήτρη Ζιαζιά, για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο.

Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Δεν αφορά μία διαφωνία ή μία ένταση της στιγμής. Αφορά τον ίδιο τον πυρήνα των θεσμικών εγγυήσεων που συγκροτούν ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας και της ελεύθερης έκφρασης κατοχυρώνεται ρητά από το Σύνταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής ελευθερίας. Η άσκησή του δεν μπορεί να μετατρέπεται, χωρίς σαφή και αποδεδειγμένη παραβατική συμπεριφορά, σε λόγο σύλληψης, δημόσιας διαπόμπευσης και ποινικοποίησης.

Η σύλληψη με χειροπέδες εντός δημόσιου νοσοκομείου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, συνιστά εξαιρετικό μέτρο που δικαιολογείται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις άμεσης και σοβαρής διατάραξης της έννομης τάξης. Εάν τέτοιες προϋποθέσεις δεν υφίστανται, τότε η πράξη αυτή υπερβαίνει τα όρια της νόμιμης κρατικής παρέμβασης και αγγίζει την αυθαιρεσία. Το κράτος δικαίου δεν λειτουργεί με εντυπώσεις ούτε με επικοινωνιακές διατυπώσεις· λειτουργεί με αποδείξεις, διαδικασίες και αναλογικότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κάθε δημόσια απειλή πειθαρχικής ή υπηρεσιακής κύρωσης εκτός των θεσμικά προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι δημόσιοι λειτουργοί, και ιδίως οι ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν σε συνθήκες αυξημένης κοινωνικής πίεσης, δεν τελούν υπό καθεστώς προσωπικής εξάρτησης από πολιτικά πρόσωπα. Υπόκεινται μόνο στον νόμο και στις προβλεπόμενες πειθαρχικές εγγυήσεις. Η επίκληση της εξουσίας ως μέσου εκφοβισμού δεν συνάδει με δημοκρατική διοίκηση.

Το δημόσιο νοσοκομείο είναι χώρος περίθαλψης, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η μετατροπή του σε πεδίο επίδειξης κατασταλτικής ισχύος υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα. Η διαφωνία με κυβερνητικές πολιτικές δεν αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, αλλά, αντίθετα, αποτελεί προϋπόθεση της ζωντάνιας της.

Ζητούμε την πλήρη και χωρίς αποσπασματικότητα δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφει τα γεγονότα, καθώς και κάθε νόμιμη διερεύνηση με σεβασμό στις εγγυήσεις της δίκαιης διαδικασίας. Η διαφάνεια είναι το μόνο αντίδοτο στην πόλωση και στην αυθαιρεσία.

Δηλώνουμε ότι η υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι κομματική επιλογή αλλά θεσμική υποχρέωση. Όταν η διαμαρτυρία αντιμετωπίζεται ως αδίκημα και η κριτική ως απειλή, η δημοκρατία συρρικνώνεται. Όταν δημόσιοι λειτουργοί στοχοποιούνται για τη συμμετοχή τους σε ειρηνική κινητοποίηση, το μήνυμα που εκπέμπεται αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Στεκόμαστε, λοιπόν, δίπλα στον Δημήτρη Ζιαζιά όχι ως πρόσωπο αλλά ως φορέα ενός δικαιώματος που μας αφορά όλους. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσία. Γιατί το κράτος δικαίου δεν είναι διακοσμητική αρχή αλλά είναι το όριο της εξουσίας και η εγγύηση της ελευθερίας»

Κατάλογος υπογραφόντων-ουσών

Αγγελίδης Θεοχάρης Αγγέλου Κάτια Αδαμάκη Μαρία Αδαμίδης Σωτήριος Αθανασοπούλου Ελένη Αλεξάκης Γιάννης Αλεξίου Δημήτρης Αμμάρι Μαρία Αμπατζής Θάνος Αναμουρλόγλου Χρήστος Ανανιάδου Γεωργία Αναστασοπούλου Χρυσάνθη Ανδρουλακάκης Μάνος Αντωνάτου Βάσω Αποστολάκη Μαρία Αραμπατζή Βασιλική Αρβανίτης Αλέξανδρος Αφαλωνιάτης Νίκος Βαρδαλά Έλενα Βαριτάκη Γεωργία Βασιλείου Μαριάννα Βεληβασάκη Μελπομένη Βιτσίνι Κατερίνα Βλαχοπούλου Ειρήνη Βόγκας Νικόλαος Βουλημενέα Χριστίνα Βουρεξάκη Μαρία Βυτόγιαννη Ελένη Γαζέπη Εύα Γεράνη Αγγελική Γεωργακοπουλου Βασιλική Γεωργαλιού Σταυρούλα Γεωργιάδου Αικατερίνη Γεωργίου Μαίρη Γεωργόπουλος Γιώργος Γιαννοπούλου Αθανασία Γκέστα Ειρήνη (Συμβολαιογράφος) Γκίκας Γιώργος Γκόγκα Θεοδώρα Γοριδάρη Μαρία Γρανιτσιώτη Έφη Γράψας Ηρακλής Δαλακιουρίδου Αφροδίτη Δανελάτου Αθανασία Δαριβιανάκη Ειρήνη Δουμούρας Θεόδωρος Δούση Ευθυμία Δρακοπούλου Βάσω Ευαγγελοπούλου Θεοφανώ Ζαρίφη Άννα Ζορμπά Αθανασία Ζούμπος Σπύρος Ζουρτσάνου Κατερίνα Ηλιόπουλος Παναγιώτης Θανοπούλου Ζωή Θεοδωράκη Δέσποινα Θεοφανούδη Μαρία Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ Καλαϊτζής Δημήτρης Καλλία Ελένη Καλμούκης Θεόδωρος Καλογεροπούλου Λουκία Καλομοίρη Κατερίνα Καμπαγιάννης Αθανάσιος Καούρη Νικολέτα Καραγιαννάκη Αθανασία Καραμούζης Φίλιππος Καραμπελιάς Ηλίας Καραμπέρη Όλγα Καραστέργιου Ελένη Καρκάς Ευθύμιος Καρρά Νατάσα, Καρτάνου Παρασκευή Καρτσωνάκη Προξενία Κατσανεβάκη Αναστασία Κατσαρομήτρου Δήμητρα Κατσιγιάννη Βασιλική Κατσίκη Βασιλική Κατσούγκρη Δέσποινα Καχριμάνης Παναγιώτης Κεράσσου Μαριάννα Κίζου Μαρία Κοκκοράκη Δήμητρα Κοντάκη Ευαγγελία Κοντέση Ελένη Κοσμά Αλεξάνδρα Κοτσιώνη Δανάη Κουμή Νικολέτα Κουντουρούδας Μάρκος Κουρλέση Μαγδαληνή Κουρουνδής Χαράλαμπος Κουτρούμπα Ελένη Κριθινάκη Βέρα, Κριθινίδη Ιωάννα Κωνσταντινίδου Άννα Κωνσταντινίδου Άννα-Μαρία Κωνσταντίνου Αναστασία Κωστόγλου Βούλα Λαγού Νάντια Λαζαρίδης Χαράλαμπος Λαζαρίδου Λεμονιά Λάμα Ζωή Λεγοντή Ματίνα Λεντάκης Ανδρέας Λιακώνη Ευαγγελία Λιόντου Αλεξάνδρα Λότσιου Γιώτα Λυδάκης Χριστόφορος Μακρή Αφροδίτη Μακρόγλου Ευκλείδης Μαλάμης Βαγγέλης Μάνθου Ιφιγένεια Μανιαδάκης Νίκος Μαντζαβάς Γιώργος Μαράκη Μαρία Μαργαριτίνη Ειρήνη Μαρκετάκη Μαρία Μαρκετάκη Πελαγία Μαρκογιαννάκης Μανώλης Μαστροπέρρου Λουκία Μεγάλος Δημήτρης Μέλλιου Καλλιθέα (Έλλη) Μητσιοπούλου Βένια Μητσόπουλας Μάκης Μιχαλοπούλου Κλαίρη Μιχελή Αθανασία Μουγκαράκη Έφη Μουγκογιάννη Αθηνά Μουχλιανίτης Κωνσταντίνος Μπαράκος Νικόλαος Μπαρζού Ασημίνα Μπουγέλη Αντωνία Μπουδάκη Φωτεινή Μπούμπουλα Έφη Μπρεκάση Αντωνία Ναζίρη Φωτεινή Νούσκαλης Γιώργος (καθηγητής Πανεπιστημίου) Ντάλλη Θεοδώρα Ντερέκης Πέτρος Ξαγοράρης Χρήστος Ξένος Αναστάσιος Ξεπαπαδέα Νατάσα Παλαμιώτης Φώτης Παλτόγλου Φωτεινή Παναγιωτοπούλου Αγγελική Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου Θάνος Παπαδόπουλος Αθανάσιος Παπαδόπουλος Γιάννης-Μωυσής Παπαδόπουλος Πέτρος Παπαδοπούλου Χρυσούλα Παπαθανασίου Νικόλαος Παπαθεοδώρου Παρασκευή Παπαϊωάννου Άννα Παπαλού Ευτυχία Παπαμήτσου Μαρία Παπαμητροπούλου Μαργαρίτα Παπασάββα Ειρήνη Παπουτσής Ερμής Παρασκευόπουλος Νίκος Παρασκευοπούλου Ελένη Παρλιάρα Κική Παρχαρίδη Αντιγόνη Πατούχα Κωστούλα Πεγλερίδης Δημήτριος Πεδιαδιτάκη Ελένη Περιβολάρης Παναγιώτης Πιτσινής Σπύρος Πλιακογιάννης Δημήρης Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Ραγιά Ελένη, (συμβολαιογράφος) Ραφαηλίδου Σοφία, Ρέγκλης Ανδρέας Ρήγας Δημήτριος Ριζογιάννη Άννυ Ρώση Ιουλία Σαββίδου Χαραλαμπία Σεμερτζιάν Έλλη Σοφία Σιώμου Σκανδάμης Μαρίνος Σκουτέρη Αλεξάνδρα Σόβολου Ελένη Σπανός Νίκος Σπυριδώνου Ελένη Σπυριδώνου Νεφέλη Σπυρόπουλος Πανάγος Σπυροπούλου Νικολέτα Στεντούμη Ιωάννα Στεφανίδου Ευαγγελία Στέφου Μαρία Συμεωνίδης Μανώλης Σωμαρά Έφη Ταγαρούλιας Λογοθέτης Ταμπέκου Ανδρονίκη Τζαβάρας Χρήστος Τζομπανάκης Στέλιος Τρυφωνίδου Χρύσα Τσαγκαρίδης Άρης Τσαλουχίδη Ειρήνη-Μαρία Τσαούσογλου Δημήτρης Τσέλιου Γιώτα Τσες Γιώργος Τσιγαρίδας Βασίλης Τσίμα Ανθή Τσούκαλης Κωνσταντίνος Φαράζη Αθηνά Φιλιπποπούλου Ασημίνα Φοροπούλου Χριστίνα Φουτούλη Μπέτυ Φραγκιουδάκης Στέλιος Χανή Σοφία Χαριτάκης Εμμανουήλ Χασιώτη Χρυσούλα Χατζηδημητρίου Κάτια Χατζηιωαννίδου Δέσποινα Χουβαρδά Σοφία Χριστόπουλος Φάνης Χρόνη Γεωργία

Πηγή: patrapress.gr