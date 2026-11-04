Ιστορική διάσταση απέκτησε η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη κυβερνήτη στην Τζόρτζια, καθώς η Δημοκρατική Κέισα Λανς Μπότομς επικράτησε του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία Ρικ Τζάκσον, καταγράφοντας μια πρωτιά στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 56χρονη πολιτικός έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας, ενώ η νίκη της σηματοδότησε την επιστροφή των Δημοκρατικών στο συγκεκριμένο αξίωμα για πρώτη φορά από το 1998.

Με το αποτέλεσμα αυτό ολοκληρώνεται μια περίοδος μακράς ρεπουμπλικανικής παρουσίας στην ηγεσία της πολιτείας. Η Μπότομς θα διαδεχθεί τον Μπράιαν Κεμπ, ο οποίος δεν μπορούσε να διεκδικήσει τρίτη διαδοχική θητεία, αναλαμβάνοντας πλέον τη διοίκηση μιας πολιτείας με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό σκέλος της αναμέτρησης. Ο αντίπαλός της, ιδρυτής της εταιρείας Jackson Healthcare και δισεκατομμυριούχος, επένδυσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία στην προεκλογική εκστρατεία, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει τη νίκη.

Από τη δικηγορία και τη δικαστική έδρα στη δημαρχία της Ατλάντα

Η Κέισα Λανς Μπότομς γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1970 στην Ατλάντα, όπου μεγάλωσε και διαμόρφωσε την επαγγελματική και πολιτική της πορεία. Είναι κόρη του τραγουδιστή της σόουλ και της R&B Μέιτζορ Λανς και της Σίλβια Ρόμπινσον.

Ακολούθησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο Florida A&M και στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή του Georgia State University, από όπου απέκτησε το πτυχίο της Νομικής.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε στον χώρο της Δικαιοσύνης. Εργάστηκε ως εισαγγελέας, ασχολήθηκε με υποθέσεις ανηλίκων και το 2002 ανέλαβε δικαστικά καθήκοντα. Η είσοδός της στην πολιτική έγινε το 2009, όταν εξελέγη δημοτική σύμβουλος στην Ατλάντα. Τέσσερα χρόνια αργότερα ανανέωσε τη θητεία της, ενώ το 2017 διεκδίκησε με επιτυχία τη δημαρχία της πόλης.

Ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2018 και παρέμεινε στη θέση έως το 2022. Στη διάρκεια της θητείας της κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές κρίσεις, με σημαντικότερες την πανδημία του κορονοϊού, τις οικονομικές επιπτώσεις της και τις κοινωνικές αναταραχές που ακολούθησαν τις δολοφονίες του Τζορτζ Φλόιντ και του Ρέισαρντ Μπρουκς από αστυνομικούς το 2020.

Η διαχείριση των διαδηλώσεων και η κατάσταση της δημόσιας ασφάλειας αποτέλεσαν βασικά σημεία πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα συγκεκριμένα ζητήματα επανήλθαν στο προσκήνιο κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2026, με τον Ρικ Τζάκσον να ασκεί κριτική στις επιλογές της κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής της θητείας.

Η μετάβαση από την τοπική αυτοδιοίκηση στον Λευκό Οίκο

Μετά την αποχώρησή της από τη δημαρχία της Ατλάντα, η Μπότομς διεύρυνε την πολιτική της δραστηριότητα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εντασσόμενη στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Ανέλαβε καθήκοντα ανώτερης συμβούλου του Αμερικανού προέδρου και επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Συμμετοχής στον Λευκό Οίκο. Το συγκεκριμένο γραφείο είχε ως αποστολή την επικοινωνία της προεδρίας με κοινωνικές ομάδες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρηματικούς φορείς και εκπροσώπους μειονοτήτων.

Η παρουσία της στην αμερικανική προεδρία αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στην πολιτική της σταδιοδρομία, προσφέροντάς της τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να ενισχύσει τις επαφές της με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο.

Οι οικογενειακές ρίζες και η σύνδεση με την ιστορία της δουλείας

Ιδιαίτερη θέση στην προσωπική αφήγηση της νέας κυβερνήτη καταλαμβάνει η οικογενειακή της ιστορία, η οποία συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της Τζόρτζια και τη δουλεία στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η ίδια έχει αναφερθεί στις προσπάθειες της οικογένειάς της να εντοπίσει τους προγόνους της, με την έρευνα να φτάνει τουλάχιστον πέντε γενιές πίσω και να οδηγεί σε μια φυτεία στην περιοχή Κρόφορντβιλ, όπου συγγενικά της πρόσωπα ζούσαν υπό καθεστώς δουλείας.

Έχει επίσης περιγράψει τις φυλετικές διακρίσεις που αντιμετώπιζε ο παππούς της όταν εγκαταστάθηκε στην Ατλάντα. Όπως έχει επισημάνει, εκείνος ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιεί τις πίσω εισόδους κτιρίων, στα οποία η ίδια, αρκετές δεκαετίες αργότερα, εισερχόταν από την κεντρική είσοδο με την ιδιότητα της δημάρχου.

Η προσωπική αυτή διαδρομή αποτελεί ένα από τα στοιχεία που συνδέουν την πολιτική της παρουσία με την ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κέισα Λανς Μπότομς είναι παντρεμένη με τον Ντέρεκ Μπότομς και το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά.

Υγεία, μισθοί και εργασιακά δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας, η Μπότομς έδωσε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων της Τζόρτζια, με βασικούς άξονες την υγειονομική περίθαλψη, το εισόδημα και τις συνθήκες εργασίας.

Μία από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της αφορούσε την επέκταση του προγράμματος Medicaid, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον πολίτες. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αύξησης του κατώτατου ωρομισθίου στα 15 δολάρια, καθώς και της βελτίωσης των αποδοχών για εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και άλλους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα.

Στο πρόγραμμά της συμπεριέλαβε επίσης την κατάργηση των περιορισμών στις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης, οι οποίοι ισχύουν στην πολιτεία, ενώ πρότεινε την προσωρινή αναστολή της ανάπτυξης νέων μεγάλων κέντρων δεδομένων.

Οι προτάσεις αυτές διαμόρφωσαν το βασικό πλαίσιο της πολιτικής της ατζέντας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι η οικονομική ασφάλεια, η πρόσβαση στην υγεία και η προστασία των εργαζομένων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες της νέας διοίκησης.

Η στάση απέναντι στον Τραμπ

Η σχέση της πολιτείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο Ρικ Τζάκσον είχε επιδιώξει να εμφανιστεί ως πολιτικός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου, εντάσσοντας την υποψηφιότητά του στο ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών. Από την πλευρά της, η Μπότομς υπογράμμισε ότι, εφόσον εκλεγόταν, θα έθετε σε πρώτο πλάνο τα συμφέροντα των κατοίκων της Τζόρτζια και όχι την εξασφάλιση της πολιτικής υποστήριξης του Λευκού Οίκου.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικέντρωσε μεγάλο μέρος της κριτικής του στην περίοδο κατά την οποία η αντίπαλός του βρισκόταν στο τιμόνι της Ατλάντα, επαναφέροντας ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και αμφισβητώντας την απόφασή της να μην επιδιώξει δεύτερη θητεία ως δήμαρχος.

Παρά την έντονη αντιπαράθεση και την οικονομική υπεροχή του αντιπάλου της στην προεκλογική εκστρατεία, η Μπότομς κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη και να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην πολιτεία.

Τρεις ιστορικές πρωτιές για την Τζόρτζια

Η εκλογή της Μπότομς συνδέεται με τρεις διακριτές ιστορικές πρωτιές. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη στην Τζόρτζια, ο πρώτος μαύρος άνθρωπος που εκλέγεται στη συγκεκριμένη θέση στην πολιτεία και η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατακτά τη θέση του κυβερνήτη σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή των Δημοκρατικών στην ηγεσία της Τζόρτζια, έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία το αξίωμα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών. Η πολιτική εικόνα της πολιτείας είχε αρχίσει να μεταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Ατλάντα, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν ενισχύσει την παρουσία τους.

Η νέα κυβερνήτης καλείται πλέον να μετατρέψει τις προεκλογικές της εξαγγελίες σε κυβερνητική πολιτική, σε ένα περιβάλλον όπου οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας. Η δυνατότητά της να προωθήσει τις βασικές δεσμεύσεις της θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας της.