Χωρίς μετάδοση των προγραμμάτων από τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ είναι η κεντρική Νάξος από τις 13 Αυγούστου.

Το πρόβλημα ξεκίνησε στις κεραίες αναμετάδοσης των σημάτων που βρίσκονται στο όρος Ζας, επάνω από το Φιλώτι της Νάξου, όπως ανέφεραν στη «Ζούγκλα» κάτοικοι του χωριού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, οι κεραίες αναμετάδοσης των σημάτων των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, παρουσίασαν βλάβη λόγω της καλοκαιρινής ζέστης – όπως τους πληροφόρησαν οι τεχνικοί της ΕΡΤ.

Στο σημείο που βρίσκονται οι κεραίες πήγαν τεχνικοί της κρατικής ραδιοτηλεόρασης όπου και αποκατέστησαν προσωρινά τις βλάβες, αλλά δύο ημέρες μετά επέστρεψε η… σιγή.

Μέχρι και σήμερα η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προγράμματα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών (οι κεραίες τους βρίσκονται στην ίδια περιοχή με αυτές του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα), μεταδίδονται κανονικά.