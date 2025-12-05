Από τις 05.30 το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής έχει δεχθεί 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στο δρόμο, καθώς και 33 κλήσεις για παροχή απεγκλωβισμούς.

Οι αστυνομικοί των πληρωμάτων που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές προχώρησαν σε 12 απεγκλωβισμούς ατόμων. Για όσο χρόνο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, συστήνεται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η εφαρμογή των οδηγιών των τροχονόμων και των υπόλοιπων συναρμόδιων Αρχών.