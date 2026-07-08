Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην περιοχή των Σπάτων, με πρωταγωνιστές τρεις Ρομά οι οποίοι μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν να αναστατώσουν δύο δημόσιες υπηρεσίες.

Η αλόγιστη συμπεριφορά τους κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι τρεις άνδρες να καταλήξουν με χειροπέδες.

Το επεισόδιο με τους νοσηλευτές στο Κέντρο Υγείας Σπάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα irafina.gr, το πρώτο συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 07 Ιουλίου.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ένας 34χρονος, ένας 29χρονος και ένας 20χρονος ενεπλάκησαν σε έναν ιδιαίτερα έντονο καυγά με το νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στον χώρο του Κέντρου Υγείας Σπάτων. με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί εσπευσμένα η Αστυνομία.

Μετέτρεψαν σε «πεδίο μάχης» τα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή των τριών εμπλεκομένων και τη μεταφορά τους στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων, ωστόσο, η μεταφορά τους εκεί κάθε άλλο παρά εκτόνωσε την κατάσταση.

Οι τρεις νεαροί Ρομά, σε έξαλλη κατάσταση, συνέχισαν να προκαλούν προβλήματα και μέσα στο τμήμα.

Συγκεκριμένα προκάλεσαν σοβαρές υλικές φθορές στον χώρο των κρατητηρίων.

Βαρύτατη δικογραφία και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.