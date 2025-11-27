Ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στον Κεραμεικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν 44χρονο ο οποίος διαμένει στο σημείο, κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου, και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα του πρώτου ορόφου.

Καθώς το σημείο δεν ήταν προσβάσιμο κλήθηκε η Πυροσβεστική, που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος προσέγγισε τον άνθρωπο, και αφού οι άνδρες της Πυροσβεστικής τον απεγκλώβισαν, τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν -το οποίο φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα.