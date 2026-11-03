Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από την πτώση εκτεταμένου μέρους της στέγης ενός ακατοίκητου οικήματος στην περιοχή του Κεραμεικού. Το συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως προσωρινό κατάλυμα από άστεγο.

Τα πυροσβεστικά κλιμάκια που έσπευσαν στο σημείο «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τα ερείπια, για τον εντοπισμό τυχόν παγιδευμένων ατόμων. Εξαιτίας του όγκου των μπάζων και της σοβαρότητας των δομικών φθορών, στην επιχείρηση συνδράμουν ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της ΕΜΑΚ με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και την ασφάλεια των περαστικών, η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό δρόμων. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η ροή των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μύκαλης.

Οι ενέργειες των σωστικών συνεργείων παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με προτεραιότητα τον οριστικό αποκλεισμό της πιθανότητας να βρίσκεται εγκλωβισμένος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα.