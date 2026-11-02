«Το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά την υπόθεση των εργαζομένων της Pizza Fan. Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έγιναν πληρωμές στους εργαζόμενους των franchise. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε διενεργούνται πληρωμές στους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας, μιλάμε για 500 εργαζομένους. καταβάλλονται οι μισθοδοσίες μέσω τράπεζας. Μείζον για εμάς η προστασία των εργαζομένων», δήλωσε σχετικά με την υπόθεση της Pizza Fan η υπουργός Εργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες η Υπουργός υπογράμμισε:

«Δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές , άρα η υποχρέωση της εργοδοσίας είναι να καταβάλει δεδουλευμένα και εισφορές»