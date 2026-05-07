Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι Αρχές, μετά την αποκάλυψη πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 69χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) έπειτα από επιχείρηση της Yποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο 42χρονος είχε εγκαταστήσει μέσα στην οικία του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με τεχνητό φωτισμό και ειδικό εξοπλισμό, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για συνεχή παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων και την αποκόμιση σημαντικών παράνομων προσόδων.

Επιπλέον, σε χώρο στάθμευσης της κατοικίας βρέθηκαν επίσης αποξηραμένοι κλώνοι κάνναβης, συνολικού βάρους 11 κιλών.

Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκε ακόμη, ότι ο 42χρονος κατείχε πλαστή άδεια οδήγησης. Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 69χρονου εντοπίστηκαν 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και καραμπίνα με φυσίγγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ποσότητα της κάνναβης είχε αγοραστεί από τον 42χρονο.

Συνολικά κατασχέθηκαν 170 δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητες αποξηραμένης και ακατέργαστης κάνναβης, όπλο και φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά, εξοπλισμός καλλιέργειας και χρηματικό ποσό.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.