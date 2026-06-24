Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση της 43χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού στην Κερατέα. Στο συγκεκριμένο κλιπ αποτυπώνεται καθαρά η στιγμή που η κατηγορούμενη προσεγγίζει ένα χωράφι και βάζει φωτιά.

Όπως προκύπτει από την έρευνα των Αρχών, η 43χρονη έδρασε βάσει οργανωμένου σχεδίου το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου. Μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών, κατάφερε να προκαλέσει δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν εκείνη που εμπόδισε τα μέτωπα να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Δείτε το βίντεο:

Αν και σε πρώτο χρόνο η 43χρονη αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι οι εστίες προκλήθηκαν από ένα διερχόμενο μηχανάκι, τελικά λύγισε και ομολόγησε τις πράξεις της στους ανακριτικούς υπαλλήλους.

«Έβαλα τις δύο φωτιές και ξέσπασα στην πράξη μου αυτή για να μην ξεσπάσω στα παιδιά μου. Κόλλησε το μυαλό μου. Ήταν απερίσκεπτο», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε υπό το βάρος εκνευρισμού, καθώς ο αδελφός της είχε αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο τον καθαρισμό οικοπέδου από τα ξερά χόρτα, όμως, όπως ισχυρίστηκε, η εργασία δεν πραγματοποιήθηκε επαρκώς, παρά το γεγονός ότι είχε καταβληθεί αμοιβή.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με μεγάλη προσοχή το προφίλ της γυναίκας. Στο παρελθόν, η ίδια είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες προς τον τοπικό δήμο, καταγγέλλοντας την ύπαρξη συσσωρευμένων σκουπιδιών και ακαθάριστων οικοπέδων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ερευνά αν η 43χρονη συνδέεται με ακόμα δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς στα χέρια των Αρχών υπάρχουν μαρτυρίες που την τοποθετούν κοντά στα συγκεκριμένα σημεία την ώρα έναρξης των φωτιών.