Άσχημα ξεκίνησε η μέρα την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, για έναν 42χρονο στο Κερατσίνι καθώς, από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκε με χειροπέδες. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, καθώς είχε στην κατοχή του χιλιάδες λαθραία καπνικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, ύστερα από σωματική έρευνα που έγινε, αλλά και στο σπίτι του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 9.090 λαθραία καπνικά προϊόντα.

Η πληροφορία είχε φτάσει εδώ και λίγες μέρες στις Αρχές, μέχρι που τελικά εντόπισαν τον 42χρονο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.