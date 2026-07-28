Ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και ληστείας σημειώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου, μεταξύ 13:00 και 13:30, στην περιοχή του Κερατσινίου, θέτοντας σε εγρήγορση τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την καταγγελία των θυμάτων, δύο άγνωστοι άνδρες προσέγγισαν την κατοικία, η οποία βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, πραγματοποιώντας αρχικά τηλεφωνική κλήση.

Οι δράστες υποκρίθηκαν ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να εισβάλουν στο σπίτι των ανυποψίαστων ενοίκων.

Στη συνέχεια, χωρίς να μπορέσει να τους σταματήσει κανείς, αφαίρεσαν πολύτιμα αντικείμενα πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άλλη μία απάτη που μας υπενθυμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από επιτήδειους οι οποίοι επικαλούνται τους υπαλλήλους δημόσιων οργανισμών.

Οι κάτοικοι του Κερατσινίου και των γύρω περιοχών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιτρέπουν την είσοδο σε αγνώστους και να ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία σε περίπτωση που εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις.