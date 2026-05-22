Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι γονείς μαθητών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, οι οποίοι καταγγέλλουν εκτεταμένα προβλήματα ασφάλειας σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, καταγράφονται: σοβαρές ελλείψεις τόσο στην παθητική, όσο και στην ενεργητική πυροπροστασία, ανεπαρκής εξοπλισμός πυρασφάλειας, προβληματικές οδεύσεις διαφυγής, καθώς και ελλιπή μέτρα για την ασφαλή εκκένωση των κτηρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο στόχαστρο των γονέων βρίσκεται η δημοτική αρχή και προσωπικά ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος, ως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τη συντήρηση, την εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου. Το μείζον αυτό ζήτημα αναγνωρίστηκε εν μέρει από τον ίδιο τον Δήμαρχο κατά τη διάρκεια δημοτικού συμβουλίου στις αρχές Μαΐου. Ο κ. Βρεττάκος παραδέχθηκε χαρακτηριστικά πως «δεν λειτουργεί σε όλα τα σχολεία η ενεργητική πυροπροστασία», συμπληρώνοντας ότι δεν αισθάνεται ικανοποιημένος από το επίπεδο ασφάλειας στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατία», οι αρμόδιες αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί και εξετάζουν επισταμένως το περιεχόμενο των καταγγελιών.

Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά λαμβάνει εκτεταμένες διαστάσεις, επηρεάζοντας μια σειρά από εκπαιδευτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, η μελέτη πυρασφάλειας παραμένει άφαντη εδώ και χρόνια. Στο 14ο Νηπιαγωγείο, το σύστημα πυρανίχνευσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, το σύστημα πυρόσβεσης παραμένει ανενεργό εδώ και χρόνια. Παράλληλα, στο 6ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου, καταγράφεται καθολική απουσία των βασικών μέτρων πυροπροστασίας και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην ασφαλή εκκένωση του κτηρίου και στην αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς.

Η πλημμελής εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και η αδράνεια της δημοτικής διοίκησης φαίνεται πως επεκτείνονται και εκτός των σχολείων, αγγίζοντας ακόμα και το ίδιο το Δημαρχείο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, καθώς και αθλητικούς χώρους όπου καθημερινά συγκεντρώνονται χιλιάδες παιδιά και πολίτες.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναδεικνύει σοβαρές παραλείψεις σε δύο βασικά γήπεδα.

Αρχικά, στο Δημοτικό Γήπεδο Κερατσινίου «Παναγιώτης Σαλπέας», όπου σε αρκετές πυροσβεστικές φωλιές ο σωλήνας κατάσβεσης δεν είναι καν συνδεδεμένος με την παροχή νερού. Μάλιστα, σε μία περίπτωση, το λάστιχο είναι τοποθετημένο στη φωλιά χωρίς να έχει αφαιρεθεί το τσέρκι συσκευασίας, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση του.

Εν συνεχεία, στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Σιταποθήκες», πάνω από τον καυστήρα δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης οροφής. Το σύστημα που θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο βρίσκεται πεταμένο στο πάτωμα λίγα μέτρα πιο πέρα, εκμηδενίζοντας τη δυνατότητα άμεσης κατάσβεσης. Επιπλέον, στον ηλεκτρολογικό πίνακα, ο πυροσβεστήρας έχει τοποθετηθεί μέσα στο ειδικό κουβούκλιο αντί για έξω από αυτό. Σε περίπτωση φωτιάς στον πίνακα, η πόρτα του κουβουκλίου θα πυρακτωθεί, εμποδίζοντας την πρόσβαση στον πυροσβεστήρα.