Τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα (27/11) στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, αφού έπαθαν ηλεκτροπληξία, έπειτα από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της σφοδρής καταιγίδας, που έπληξε την περιοχή.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν ασαφείς και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το ακριβές σημείο, όπου χτύπησε ο κεραυνός.

Οι τέσσερις άνδρες εξετάστηκαν άμεσα και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Οι τρεις πήραν ήδη εξιτήριο, ενώ ο ένας από τους στρατιώτες κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.