Σημαντικές καταστροφές άφησε πίσω της η ξαφνική επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου. Παρότι το κύμα κακοκαιρίας ήταν μικρής διάρκειας, τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, φέρνοντας ισχυρές βροχές, χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Στα Ιωάννινα, το πέρασμα της κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Ένας κεραυνός που έπεσε σε βοσκοτόπι της περιοχής χτύπησε κοπάδι, προκαλώντας τον θάνατο 88 προβάτων.

Ευτυχώς, ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν μαζί με τα ζώα του στο σημείο γλίτωσε χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό. Για το συμβάν έχει ήδη ειδοποιηθεί ο ΕΛΓΑ, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και να δρομολογηθεί η αποζημίωση του παραγωγού, ο οποίος υπέστη βαρύτατο οικονομικό πλήγμα.

Παράλληλα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στη Θεσπρωτία. Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (22/9), ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Προδρόμι Σουλίου, σαρώνοντας την περιοχή και ισοπεδώνοντας μεγάλο τμήμα των κτηριακών εγκαταστάσεων μιας τοπικής κτηνοτροφικής μονάδας.