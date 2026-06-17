Τίναξε τη μπάνκα στον αέρα, με ποντάρισμα μόλις 50 λεπτών σε δελτίο στοιχήματος, ένας υπερτυχερός στην Ηλεία και έγραψε ιστορία κερδίζοντας πιθανότατα το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό, καθώς του απέφερε το ιλιγγιώδες ποσό των 351.262,26 ευρώ μετά την αφαίρεση των φόρων.

Έχοντας πραγματικά ονειρική έμπνευση, ο υπερτυχερός συμπολίτης μας, κατέθεσε πριν λίγες ημέρες το τυχερό δελτίο με τις 14 επιτυχημένες επιλογές, στο πρακτορείο Allwyn «Το Αστέρι», που εδρεύει στην Αγίου Γεωργίου 2 στον Πύργο, και μάζεψε όλο το…χαρτί!

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα δελτίο που θα μείνει στην ιστορία, αφού η φανταστική έμπνευση του παίκτη ήταν αρκετή για να μετατρέψει το μικρό ποσό του πονταρίσματός του σε μια περιουσία χιλιάδων ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Εύρος Γκολ», «Συνολικά Γκολ Under 2.5» και «Να σκοράρουν οι δύο Ομάδες» σε 14 αγώνες, που περιλάμβαναν διεθνή φιλικά παιχνίδια και ματς από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Χιλής, αλλά και την Copa De La Liga της Χιλής.

Κέρδισε συνολικά 379.721,54 ευρώ, τα οποία αφού αφαιρέθηκαν οι φόροι αξίας 28.459,08 ευρώ, του απέφεραν συνολικά το ασύλληπτο ποσό των 351.262,26 ευρώ.

«Από ότι μας είπαν ίσως και να πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό από τότε που ξεκίνησε το Πάμε Στοίχημα στη χώρα μας» επισήμανε σε δήλωσή της στο iliaenimerosi.gr η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, Βασιλική Σταματοπούλου.

Δείτε το τυχερό κουπόνι

ΠΗΓΗ: iliaenimerosi.gr