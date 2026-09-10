Ένας 51χρονος άνδρας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές κατηγορούμενος ότι βίαζε συστηματικά την μόλις 8 ετών εγγονή του μέσα στο ίδιο της το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας

Το δράμα της μικρής ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία συγγενικού προσώπου, η οποία κινητοποίησε άμεσα την Ασφάλεια, ενώ η κατάθεση του παιδιού παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου επιβεβαίωσε τις εφιαλτικές στιγμές που ζούσε.

Η ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυψε τη φρίκη

Η εφιαλτική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές της Κέρκυρας, εκφράζοντας σοβαρές υποψίες για την κακοποίηση του 8χρονου κοριτσιού.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα για τη διακρίβωση των καταγγελλόμενων. Αφού ζητήθηκε η συνδρομή ειδικού παιδοψυχολόγου, προκειμένου το παιδί να εξεταστεί και να καταθέσει σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Η κατάθεση της 8χρονης ήταν καταλυτική, καθώς περιέγραψε με λεπτομέρειες τις εφιαλτικές στιγμές που ζούσε εδώ και καιρό μέσα στο ίδιο της το σπίτι από το συγγενικό της πρόσωπο.

Άγνοια από τους γονείς και μηνυτήρια αναφορά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, οι γονείς του 8χρονου κοριτσιού τελούσαν σε πλήρη άγνοια για την κακοποίηση που υφίστατο το παιδί τους από τον 51χρονο.

Αμέσως μόλις ενημερώθηκαν από τις αρχές για τα ευρήματα της έρευνας και την κατάθεση της κόρης τους, οι γονείς προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του 51χρονου, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του υπαιτίου.

Στον εισαγγελέα ο 51χρονος – Αρνείται τις κατηγορίες

Ο 51χρονος άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ενώπιον του Εισαγγελέα.

Στον συλληφθέντα απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου.

Ο 51χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή και να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος αρνείται στο σύνολό του το κατηγορητήριο.

Την ίδια ώρα, η προανάκριση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και τον ακριβή προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τελούνταν οι έκνομες πράξεις.