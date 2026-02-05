Στην Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου, χτύπησε ήδη η κακοκαιρία, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το διήμερο.

Συγκεκριμένα, ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, προκαλώντας καταστροφές σε στέγες και περίπτερο του Δήμου, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τουλάχιστον τρεις στέγες σπιτιών, καθώς επίσης και ένα περίπτερο του Δήμου παρασύρθηκαν από πολύ δυνατούς ανέμους με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν αρκετά προβλήματα, καθώς κλώνοι δέντρων στο βόρειο και νότιο συγκρότημα του νησιού έπεσαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική παραμένουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχή χτύπησε και την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.