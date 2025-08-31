Προσωρινές διακοπές υδροδότησης εξαιτίας δολιοφθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους δημιουργούν προβλήματα στη Νότια Κέρκυρα και για το λόγο αυτό ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ενημερώνει τους κατοίκους των Κοινοτήτων Νεοχωρακίου, Αργυράδων και των γειτονικών περιοχών ότι θα σημειωθούν προσωρινές διακοπές υδροδότησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου: «Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν καλώδια και καταστράφηκαν οι πίνακες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε η υδροδότηση να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστούμε τους δημότες για την κατανόηση και ζητούμε τη συνεργασία τους έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή υδροδότηση».