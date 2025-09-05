Ο 59χρονος γιατρός ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια εις βάρος 18χρονης πελάτισσας του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο ιδιώτης παθολόγος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή και η απολογία του διήρκησε περίπου 2 ώρες.

Ο παθολόγος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης της 18χρονης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του προέβη σε ασελγείς πράξεις, αγγίζοντας μέρη του σώματος που δεν δικαιολογούνταν. Η τακτική δικάσιμος θα οριστεί σε δεύτερο χρόνο.