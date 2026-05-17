Σοβαρό εργατικό ατύχημα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 16/5, στην Κέρκυρα, με θύμα έναν 29χρονο εργαζόμενο στον τομέα της Καθαριότητας του Δήμου.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αποκομιδής των απορριμμάτων.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και σύμφωνα με πληροφορίες του enimerosi.com, ο νεαρός εργαζόμενος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει.

Η πτώση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να υποστεί σοβαρά τραύματα. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου και νοσηλεύεται.

Όπως αναφέρουν συνδικαλιστές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι πρώτη φορά που εργαζόμενοι στα απορριμματοφόρα των δήμων, που ενώ είναι εν κινήσει το όχημα, κρεμιούνται πίσω στο σκαλοπάτι, τραυματίζονται ή χάνουν ακόμη και την ζωή τους.

Ενώ πέρα από το επικίνδυνο σκαλοπάτι που πατούν, εισπνέουν και όλα τα μικρόβια από τον κάδο απορριμμάτων του οχήματος .

Αυτή η πρακτική, με ευθύνη των δημοτικών αρχών, της επιθεώρησης εργασίας, των σωματείων, πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

Πάνω από όλα προέχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή των εργαζομένων.

Να σταματήσει το καθεστώς εργολαβίας, στην αποκομιδή των απορριμμάτων που φέρνει εντατικοποίηση και εργατικά ατυχήματα και καταστρέφει ανθρώπινες ζωές. Να εφαρμοσθεί το νόμιμο ωράριο (32ωρο), 5νθήμερο, που έχει κατακτήσει ο κλάδος των ΟΤΑ.