Κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής (9/11) την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν, καθώς το τοιχίο είχε πάρει κλίση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι.

Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα.

