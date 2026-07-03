Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα με νεαρό αγόρι να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Ιουλίου στον οικισμό του Ποταμού μηχανή, την οποία οδηγούσε 19χρονος Γερμανός τουρίστας, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον νεαρό σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο του νησιού.

Οι γιατροί τον εισήγαγαν αμέσως στο χειρουργείο, ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που δυστυχώς έχασε τη ζωή του εντός της χειρουργικής αίθουσας.

Πηγή: Corfu Tv News