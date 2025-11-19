Η ασταμάτητη καταιγίδα στην Κέρκυρα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και το νερό να καλύψει σχεδόν όλο το οδόστρωμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δρόμος προς τον Άγιο Προκόπιο έχει πλημμυρίσει εντελώς. Η πρόσβαση με όχημα, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής είναι επικίνδυνη και πρακτικά αδύνατη, αφού η στάθμη του νερού έχει ανέβει πολλά εκατοστά πάνω από το οδόστρωμα.

Δείτε εικόνες:

Γίνονται προσπάθειες για αποστραγγίσεις φρεατίων αποχέτευσης. Ωστόσο οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από τον Δήμο και την Περιφέρεια για ενίσχυση των υποδομών αποχέτευσης για να αποφευχθούν παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον.

Πηγή: CorfuNews