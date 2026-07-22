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Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια Νησιά η απότομη επιδείνωση του καιρού τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Ισχυρές ριπές ανέμου και καταρρακτώδης βροχή σάρωσαν το νησί αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, ξεριζώνοντας δεκάδες δέντρα στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα.

Από τις πτώσεις των κορμών στα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και δύο μικρές εστίες φωτιάς, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς δρόμων.

Βίντεο αποτυπώνουν την κακοκαιρία στην Κέρκυρα:

Στο στόχαστρο του καιρού η βόρεια και κεντρική Κέρκυρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν ραγδαία στην Κέρκυρα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας, οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δεκάδες δέντρα, κυρίως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού.

Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω πεσμένων κορμών καταγράφηκαν στους εξής οδικούς άξονες:

Στον δρόμο προς τον Πελεκά .

. Στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας .

. Στον Κάτω Γαρούνα και σε γύρω οικισμούς.

Βίντεο καταγράφει προβλήματα σε δρόμο της Κέρκυρας:

Μπλακάουτ και δύο εστίες φωτιάς από πτώσεις δέντρων

Η μανία των ανέμων προκάλεσε σοβαρότατες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές του νησιού.

Από την πτώση των δέντρων πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια εκδηλώθηκαν δύο αυτόνομες εστίες πυρκαγιάς στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκτασή τους και οι φωτιές τέθηκαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης

Σύμφωνα με πληροφορίες το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων δέχθηκε 30 κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονταν με τους ισχυρούς ανέμους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 24 κοπές δέντρων για τη διάνοιξη των δρόμων και 1 αφαίρεση επικίνδυνου αντικειμένου.

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.

Παράλληλα, εξειδικευμένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την ασφαλή απόδοση των δρόμων στην κυκλοφορία.