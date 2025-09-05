Ο ιδιώτης γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε 18χρονη, μετά από καταγγελία που έκανε η ίδια στις αρχές την περασμένη Δευτέρα, οδηγείται ξανά σήμερα στα δικαστήρια της Κέρκυρας.

Ο παθολόγος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του προέβη σε ασελγείς πράξεις εναντίον της, αγγίζοντας μέρη του σώματος της που δεν δικαιολογούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται τα όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι η νεαρή παρεξήγησε την ιατρική εξέταση.

Η κοπέλα, εκμυστηρεύθηκε το περιστατικό στη μητέρα της και μαζί με τον δικηγόρο τους πήγαν στο αστυνομικό τμημα υποβάλλοντας μήνυση. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα και, αφού του απαγγέλθηκε κατηγορία, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.