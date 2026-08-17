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Στη σύλληψη ενός 16χρονου άνδρα ξένης καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κέρκυρας κατά τη διάρκεια διαβατηριακού ελέγχου.

Ο ανήλικος επιχείρησε να επιβιβαστεί παράνομα σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, κάνοντας χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, και οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αποκάλυψη κατά τον διαβατηριακό έλεγχο

Ο ανήλικος προσήλθε στο σημείο ελέγχου προκειμένου να επιβιβαστεί σε προγραμματισμένη πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο που επέδειξε ήταν πλαστό, με αποτέλεσμα την άμεση ακινητοποίηση και σύλληψή του.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 16χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.