Γιατρός στην Κέρκυρα συνελήφθη, κατηγορούμενος για βιασμό 18χρονης κοπέλας.

Η νεαρή υποστήριξε, σε μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του παθολόγου, ότι όταν επισκέφθηκε το ιατρείο του για εξετάσεις, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η κοπέλα έφυγε τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τη μητέρα της και προχώρησε αμέσως στην καταγγελία.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε, κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Ο γιατρός είναι ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία και πατέρας δύο παιδιών.