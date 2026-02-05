Περιορισμένης έκτασης προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που χτύπησε χθες Τετάρτη την Κέρκυρα και αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες. Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ ζημιές σε στέγες σπιτιών και σε ένα περίπτερο της κοινότητας Αφιώνας προκάλεσε το πέρασμα ενός μικρού ανεμοστρόβιλου.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε το κιόσκι καθώς και κεραμίδια από σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίοι απομάκρυναν τα αντικείμενα που είχε παρασύρει ο αέρας και καθάρισαν το οδικό δίκτυο από πεσμένα κλαδιά.

Στους Καββαδάδες, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας μέχρι το πρωί. Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο Περιβόλι, όπου λόγω των ανέμων δέντρο έπεσε πάνω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα τη δίωρη διακοπή της παροχής.

Το βράδυ διεκόπη για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή της Γαρίτσας, καθώς η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα λόγω των ανέμων, εμποδίζοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Η πτήση της Aegean προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» χρειάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για να αποφύγει καταιγιδοφόρα νέφη στα δυτικά και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Η Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική παραμένουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πλημμύρες και στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχή χτύπησε και την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Πηγή: ΕΡΤ