Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/08), στο Κιάτο, όπου ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο άνδρας βρισκόταν στη γωνία του μπαλκονιού, στο σημείο όπου συναντώνται τα κάγκελα, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο 40χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.