Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28/11) στο Κιάτο, όταν άγνωστος οδηγός αυτοκινήτου, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε τα μηχανάκια διανομής καταστήματος προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στα δίκυκλα.

Αμέσως μετά από τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς στο σημείο βρίσκονταν εργαζόμενοι και διερχόμενοι πεζοί.

Η άμεση κινητοποίηση του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων και του Τμήματος Βραχατίου οδήγησε σε ταχεία αναζήτηση του δράστη. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το συμβάν.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος καθώς και οι εργαζόμενοι, εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την αστυνομία για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.

Πηγή: korinthostv