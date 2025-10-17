Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο έγινε στο Κιάτο σήμερα το μεσημέρι το (17/10) όταν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, συγκρούστηκε με φορτηγό. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με το Korinthos Tv , αμέσως μετά την πρόσκρουση στην περιοχή Αρκούδα, άνδρες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες του αυτοκινήτου.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.