Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της στη χώρα μας πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (2/11) η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Συνοδευόμενη από το γιό της, Ρόναν, η Αμερικανίδα πρέσβης έδωσε το παρόν στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργανώθηκε προς τιμήν της από τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, παρουσία εκπροσώπων της οικονομικής, επιχειρηματικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής, με μία ασημί απαστράπτουσα τουαλέτα και μια γούνα ετόλ, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μία σύντομη ομιλία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ίδια ανυπομονεί να αναλάβει τα καθήκοντά της και υποσχέθηκε ότι όλα όσα σχεδιάζει να κάνει θα τους αφήσουν ικανοποιημένους.

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής (2/11) στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, υπό τους ήχους του τραγουδιστή, Κωνσταντίνου Αργυρού, παρουσία εκπροσώπων της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

«Είμαι εδώ μόλις μια μέρα και μπορείτε να φανταστείτε… Αύριο, θα ξυπνήσω για ακόμη μια μέρα σε αυτή την απίστευτη χώρα, που αγαπώ τόσο βαθιά. Ξεκίνησα να μελετώ αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκή ιστορία από όταν ήμουν 18 χρονών, και απλώς ερωτεύτηκα. Και είμαι τόσο τυχερή και ο πρόεδρος Τραμπ ήταν τόσο γενναιόδωρος, μου έδειξε τόση εμπιστοσύνη και πίστεψε σε εμένα, δίνοντάς μου την εξαιρετικά, την καλύτερη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, διασκέδασε με την ψυχή της, χόρεψε συρτάκι και απόλαυσε τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού, σε μια βραδιά που θα της μείνει αξέχαστη.

Δείτε βίντεο από το καλωσόρισμα του Κωνσταντίνου Αργυρού στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.

Ανάμεσα στους συνδαιτημόνες της χθεσινής βραδιάς ήταν και μέλη της κυβέρνησης, όπως οι Υπουργοί Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αλλά και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας. Παρόντες ήταν ακόμη ο εφοπλιστής και πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης, ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς με την Έμυ Λιβανίου και πολλά ακόμη πρόσωπα της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.

Δείτε φωτογραφίες από το Κέντρο Αθηνών και τα επίσημα πρόσωπα που παρευρέθηκαν

Αύριο Τρίτη η συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η θητεία της ξεκινά επίσημα αύριο Τρίτη 4 Νορεμβρίου, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η πρεσβευτής εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο των πρώτων επαφών θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με το 2025 να είναι μεταξύ άλλων το έτος ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ενέργεια και οι προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ενώ θα υποδεχτεί και τους υπουργούς Ενέργειας Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ των ΗΠΑ, ενόψει του συνεδρίου P- TEC, που θα συνδιοργανωθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από Αθήνα και Ουάσιγκτον, με στόχο την προώθηση ενεργειακών έργων και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

Πηγή φωτό: ndpphoto.gr