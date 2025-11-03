H νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τα μέλη του αμερικανικού Διπλωματικού Σώματος στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας:

«Η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπου μοιράστηκε ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της αποστολής.

Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».

Πέτρος Πετρόπουλος

