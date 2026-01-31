Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των 5 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας θρηνεί τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη.

Αμέτρητα ήταν τα στεφάνια στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος κόσμου με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε τα νεαρά αγόρια.

Δείτε εικόνες από την κηδεία των τριών αγοριών:

Πλήθος κόσμου έξω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Αμέτρητα στεφάνια για τον Δημήτρη, τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, εκφράζοντας τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας στις οικογένειες των θυμάτων.

Έντονη ήταν και η παρουσία φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδεψαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στα παιδιά που αγάπησαν την ομάδα.

Στεφάνι απέστειλε προσωπικά και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης

Χθες κηδεύτηκαν οι δύο εκ των επτά φιλάθλων, ενώ ακόμη δύο από τα θύματα κηδεύτηκαν στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι οικογένειες των θυμάτων είχαν ζητήσει να μην υπάρχουν κάμερες και αυτό έγινε σεβαστό.

Πηγή: veriotis.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κηδεία #ΠΑΟΚ