Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των 5 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας θρηνεί τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη.

Αμέτρητα ήταν τα στεφάνια στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθος κόσμου με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε τα νεαρά αγόρια.

Δείτε εικόνες από την κηδεία των τριών αγοριών:

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, εκφράζοντας τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας στις οικογένειες των θυμάτων.

Έντονη ήταν και η παρουσία φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδεψαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στα παιδιά που αγάπησαν την ομάδα.

Χθες κηδεύτηκαν οι δύο εκ των επτά φιλάθλων, ενώ ακόμη δύο από τα θύματα κηδεύτηκαν στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι οικογένειες των θυμάτων είχαν ζητήσει να μην υπάρχουν κάμερες και αυτό έγινε σεβαστό.

