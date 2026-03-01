Στη σύλληψη 22χρονου οδηγού οχήματος που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς άδεια οδήγησης στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, το βράδυ του Σαββάτου, στο ύψος της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Αττικής.

Το ραντάρ της Τροχαίας έπιασε 197 χλμ./ώρα

Ειδικότερα, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 22χρονος κινούνταν με 197 χλμ./ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 100 χλμ./ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Πέρασε με κόκκινο και έκανε αντικανονική στροφή για να διαφύγει

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.