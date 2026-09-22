Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, προχώρησαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου 2026. Η ομάδα των νεαρών ενεπλάκη σε βίαιο επεισόδιο, ασκώντας σωματική βία με γροθιές και κλωτσιές απέναντι σε δύο άλλους ανηλίκους, 16 και 17 ετών.

Το χρονικό του επεισοδίου στο πάρκο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι μαζί με επιπλέον άτομα, προσέγγισαν τα θύματα ενώ εκείνα βρίσκονταν σε πάρκο της περιοχής.

Χωρίς αφορμή, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση τραυματίζοντάς τους σε διάφορα σημεία του σώματος. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη βία την μπλούζα του 16χρονου.

Αστυνομικές δυνάμεις που σάρωσαν την ευρύτερη περιοχή κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν τους υπόπτους λίγη ώρα αργότερα. Αφού οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, αναγνωρίστηκαν από τα θύματα και συνελήφθησαν.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας της ομάδας είναι ότι στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε η κλεμμένη μπλούζα, η οποία στη συνέχεια αποδόθηκε στον ανήλικο ιδιοκτήτη της.

Σε βάρος των πέντε σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, ενώ ήδη οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.