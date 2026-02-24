Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, όταν ένας 72χρονος οδηγός ΙΧ αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο της τροχαίας. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος τους αγνόησε και ανέπτυξε ταχύτητα, με συνέπεια να ακολουθήσει καταδίωξη σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έλαβε χώρα στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 72χρονο οδηγό. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στο όχημά του.