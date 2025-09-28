Στη σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα που έφτασε τα 208χλμ./ ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο να φτάνει τα 130 χλμ./ ώρα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, και συγκεκριμένα στο ύψος της Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό, αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη 42χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 208χλμ/ώρα πρώτες πρωινές ώρες της 26-9-2025 στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς.

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 26-9-2025 επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ./ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.