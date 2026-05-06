Εισβολή ληστών, μέρα μεσημέρι, σε σπίτι στην Κηφισιά. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 14:00 όταν δυο άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν τον 77χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού στην οδό Ρόδων.

Οι δράστες, με την απειλή όπλων, δεν άφησαν πολλά περιθώρια τη στιγμή που έμπαινε στο γκαράζ του σπιτιού του. Οι θρασύτατοι κακοποιοί, σύμφωνα με καταγγελία κάτοικου της περιοχής, είχαν όπλα με σιγαστήρες, έδεσαν τον 77χρονο και μάλιστα του έβαλαν ένα πανί στο στόμα για να μην μπορεί να φωνάξει.

Στη συνέχεια, έψαξαν τα δωμάτια του σπιτιού και εντόπισαν ένα χρηματοκιβώτιο. Με λεία περίπου 1.000 ευρώ, αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας, οι δράστες διέφυγαν, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε η αστυνομία.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό των κακοποιών, ενώ οι Αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις τους.

Το πανί, αλλά και τα δεματικά που χρησιμοποίησαν οι ληστές, θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν εντοπισμό αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.