Τον τρόμο είχε σκορπίσει άγνωστος άνδρας σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, καθώς κινούμενος με τη μοτοσικλέτα του, εντόπιζε τα θύματά του, τα οποία είναι κατά βάση γυναίκες, και στη συνέχεια τους πετούσε πέτρες.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του, ο άνδρας φέρεται να πλησίαζε γυναίκες με τη μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια να τους πετούσε πέτρες στο πρόσωπο.

Ο σύζυγος ενός θύματος, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ανέφερε για τον δράστη πως: «Σταμάτησε ένα μέτρο από την γυναίκα μου στον δρόμο και της πέταξε μία πέτρα μεγάλη. Έχει σπάσει πέντε δόντια, έχει θλαστικά τραύματα στο άνω και στο κάτω χείλος, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, είναι σε άσχημη κατάσταση».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής και δράστης των επιθέσεων βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.