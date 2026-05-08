Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο Πακιστανός ντελιβεράς μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα για την επίθεση σε περαστικούς με πέτρες στην περιοχή της Κηφισιάς, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των διερχόμενων.

Ο 28χρονος ήταν σε κατάσταση αμόκ όταν πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε κυρίως γυναίκες. Μία γυναίκα ακόμη νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Τώρα ο κατηγορούμενος απέδωσε την πράξη του στο θυμό του από την απαξιωτική συμπεριφορά του πελατών. ‘Ότι δηλαδή, πετούσε πέτρες σε περαστικούς γιατί ήταν θυμωμένος.

«Είμαι διανομέας . Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια άρπαζα πέτρες και πετούσα χωρίς να ξέρω ότι υπήρχαν περαστικοί γιατί ήμουν θυμωμένος», είπε κατά την απολογία του.

Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για σειρά άλλων πλημμεληματικών πράξεων.

«Δεν ήξερα τα θύματα δεν κατάλαβα ότι τους είχα χτυπήσει . Αντιλήφθηκα τι έκανα όταν με συλλάβανε. Όλα τα έκανα γιατί νευρίαζα. Ήταν λάθος μου ζητάω συγνώμη», υποστήριξε ο κατηγορούμενος στην απολογία του.

Ο 28χρονος διανομέας βαρύνεται με τα αδικήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ανθρώπου αλλά και για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, πρόκληση βλάβης σε ξένη περιουσία.

Να θυμίσουμε πως ο Πακιστανός δεν έχει άσυλο από το 2023. Θα έπρεπε να είχε απελαθεί, αλλά το σουβλατζίδικο της Κηφισιάς που τον προσέλαβε, δεν ζήτησε καν τα νόμιμα χαρτιά του.