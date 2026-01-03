51χρονος οδηγός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού πρώτα προσέκρουσε σε δέντρο, προκάλεσε υλικές ζημιές σε επτά σταθμευμένα οχήματα στην Κηφισιά προτού το αυτοκίνητό του ακινητοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής.

Προσέκρουσε σε δέντρο και μετά σε σταθμευμένα οχήματα

Ειδικότερα, ο 51χρονος οδηγούσε το βράδυ της Παρασκευής από τη Μεταμόρφωση προς τη Βαρυμπόμπη. Αρχικά, προσέκρουσε σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ο οδηγός συνέχισε την επικίνδυνη οδήγηση και προκάλεσε ζημιές σε ακόμη τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να σταματήσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κινήθηκε επί της οδού Ποταμού και στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου, προσέκρουσε σε άλλα δύο οχήματα, μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε οριστικά.

Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Η Τροχαία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ και διαπίστωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg, γεγονός που σημαίνει ότι βρισκόταν περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία και ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.