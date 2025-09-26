Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26/9/) στην Κηφισιά, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να αναποδογυρίσει και η οδηγός του να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του. Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Αγίων Αναργύρων και Ατλαντίδων, πολύ κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, σημείο όπου συχνά καταγράφονται τροχαία, κυρίως λόγω παραβίασης του STOP.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα οδηγός, ηλικίας περίπου 35-40 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και παρέμεινε παγιδευμένη στο όχημά της. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, καθώς και οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της, κόβοντας το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα και κατάγματα στο κεφάλι. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.