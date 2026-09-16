Eπτά συλλήψεις, εκ των οποίων οι έξι αφορούν ανηλίκους, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διακίνησης κάνναβης στα βόρεια προάστια. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο μικρότερος από τους συλληφθέντες ανήλικούς είναι μόλις 14 ετών.

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους κατηγορουμένους στο Άλσος Κεφαλαρίου. Βρίσκονταν σε υπαίθριο χώρο, όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένες και ημιτελείς οικοδομές, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως χώρος «καβάτζα».

Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τσάντα μέσα στην οποία υπήρχε πλαστική σακούλα με 439 συσκευασίες κάνναβης.

Ειδικότερα κατασχέθηκαν:

-436 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, μεικτού βάρους περίπου ενός γραμμαρίου η καθεμία

-2 συσκευασίες με κάνναβη, μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων η καθεμία

-1 συσκευασία με κάνναβη, μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων

-67 κενές νάιλον συσκευασίες

-μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-ένα GPS tracker.

Τι έδειξε η έρευνα στα κινητά των νεαρών

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και κυρίως η αξιολόγηση φωτογραφιών από τα κινητά τους τηλέφωνα έδωσαν περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο δράσης της ομάδας. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό τη διακίνηση κάνναβης.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν ναρκωτικές ουσίες και χρηματικά ποσά.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ένας 17χρονος με όπλο κάτω από μαξιλάρι.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.